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    Hürriyet >Teknoloji>İrlanda, Apple yüzünden AB'yle mahkemelik oldu

    İrlanda, Apple yüzünden AB'yle mahkemelik oldu

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Apple'dan 13 milyar avroluk vergi borcunu tahsil etmemesi nedeniyle İrlanda'ya yönelik hukuki süreç başlattı.

    Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Apple'dan vergi bocunu tahsil etmemesi nedeniyle İrlanda'nın AB Adalet Divanına gönderildiğini açıkladı.

    AB Komisyonu'nun 1 yıl önce İrlanda'nın Apple’dan 13 milyar avro vergiyi tahsil etme kararını aldığını anımsatan Vestager, "AB Komisyonu'nun bu kararı almasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, İrlanda kısmen de olsa Apple'dan bir tahsilat gerçekleştirmedi. Bu nedenle, kararımızı uygulamadığı için İrlanda'yı AB mahkemesine göndermeye karar verdik." diye konuştu.

    Soruşturma 3 yılda tamamlanmıştı

    AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını 2016 Ağustos ayı sonunda tamamlamıştı.

    AB Komisyonu, Apple’ın, İrlanda’da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003’ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

    Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.
    Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti.

    Etiketler: irlanda , apple , avrupa birliği , ab
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