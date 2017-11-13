Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>‘Irkçılık siyasi kültüre dönüşmüş vaziyette’

    ‘Irkçılık siyasi kültüre dönüşmüş vaziyette’

    AA
    13.11.2017 - 09:50 | Son Güncelleme:

    TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Irkçılık Almanya’da toplumsal merkeze inmiş, siyasal kültüre dönüşmüş vaziyette” dedi.

    TÜRKİYE’nin Essen Başkonsolosluğu’nda, bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Yeneroğlu, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeneroğlu, Almanya’da var olan ırkçılığın önemsenmemesi, ciddiye alınmaması ve bu konuda mücadele edilmemesinin kabul edilemeyeceğini, polis, emniyet ve istihbarat teşkilatları içerisinde Müslümanlara yönelik saldırılara hassasiyet gösterilmemesinin de kurumsal ırkçılığın var olduğunu açık şekilde gözler önüne serdiğini ifade etti. Son dönemlerde artan ırkçılık vakalarına dikkati çeken Yeneroğlu, “Her gün camilerimize yönelik saldırı var. Almanya’da her gün en az bir mülteci kampına saldırı oluyor” dedi.

    OYLARI YÜZDE 13’E YÜKSELDİ
    Yeneroğlu, Almanya’da şimdiye kadar hiç dikkate alınmayan ırkçı partinin yüzde 13’e yakın oy aldığını belirterek, “Bu, Almanya’da sadece azınlıkları yada Türk toplumunu değil, aynı zamanda özgürlükçü toplum düzenini de çoğulcu ortamı da ciddi manada tehdit ediyor” diye konuştu.
    Almanya’da camilere saldırı olduğu zaman bir belediye başkanı, bir milletvekili veya bir yetkilinin o camiye gidip dayanışma göstermediğini kaydeden Yeneroğlu, basının saldırıyı yazmamasının ve polisin saldırıları suç olarak değerlendirmemesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı.

    ESKİDEN DAZLAKLAR YAPIYORDU
    Irkçı saldırıların eskiden dazlaklar tarafından yapıldığını aktaran Yeneroğlu, “Ama şimdi ırkçılık Almanya’da toplumsal merkeze inmiş, siyasal kültüre dönüşmüş vaziyette. Dolayısıyla bugün Müslümanlara karşı saldırı yapanlar her kesimden insanlar olabiliyor, o açıdan çok daha ciddi bir sorunla karşı karşıyayız” diye konuştu.

    Etiketler: Mustafa Yeneroğlu , ırkcılık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri