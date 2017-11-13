‘Irkçılık siyasi kültüre dönüşmüş vaziyette’

TÜRKİYE’nin Essen Başkonsolosluğu’nda, bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Yeneroğlu, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeneroğlu, Almanya’da var olan ırkçılığın önemsenmemesi, ciddiye alınmaması ve bu konuda mücadele edilmemesinin kabul edilemeyeceğini, polis, emniyet ve istihbarat teşkilatları içerisinde Müslümanlara yönelik saldırılara hassasiyet gösterilmemesinin de kurumsal ırkçılığın var olduğunu açık şekilde gözler önüne serdiğini ifade etti. Son dönemlerde artan ırkçılık vakalarına dikkati çeken Yeneroğlu, “Her gün camilerimize yönelik saldırı var. Almanya’da her gün en az bir mülteci kampına saldırı oluyor” dedi.

OYLARI YÜZDE 13’E YÜKSELDİ

Yeneroğlu, Almanya’da şimdiye kadar hiç dikkate alınmayan ırkçı partinin yüzde 13’e yakın oy aldığını belirterek, “Bu, Almanya’da sadece azınlıkları yada Türk toplumunu değil, aynı zamanda özgürlükçü toplum düzenini de çoğulcu ortamı da ciddi manada tehdit ediyor” diye konuştu.

Almanya’da camilere saldırı olduğu zaman bir belediye başkanı, bir milletvekili veya bir yetkilinin o camiye gidip dayanışma göstermediğini kaydeden Yeneroğlu, basının saldırıyı yazmamasının ve polisin saldırıları suç olarak değerlendirmemesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı.

ESKİDEN DAZLAKLAR YAPIYORDU

Irkçı saldırıların eskiden dazlaklar tarafından yapıldığını aktaran Yeneroğlu, “Ama şimdi ırkçılık Almanya’da toplumsal merkeze inmiş, siyasal kültüre dönüşmüş vaziyette. Dolayısıyla bugün Müslümanlara karşı saldırı yapanlar her kesimden insanlar olabiliyor, o açıdan çok daha ciddi bir sorunla karşı karşıyayız” diye konuştu.