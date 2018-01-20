Irkçılık her yerde

ALMAN Uyum ve Göç Vakıfları Bilirkişi Konseyi (SVR) tarafından geçen hafta açıklanan bir kamuoyu yoklamasına bakıyorum.

Tedirgin edici, dehşet verici sonuçlar.

Sırf dış görünüşleri yüzünden göçmen kökenlilerin dışlandığını bir kez daha gözler önüne seren bir araştırma sonuçları.

Alan vatandaşı olsalar bile dış görünüşlerinden Alman kökenli olmadıkları anlaşılan göçmen kökenli insanların yüzde 48’i, yani hemen hemen her ikisinden biri bu toplumda dışlamaya uğramış.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlerde bu oran yüzde 26’yı, çoğu eski Sovyetler Birliği’nden (SB) olmak üzere sonradan Almanya’ya gelen Alman kökenlilerde yüzde 34’ü buluyor.

Dışlandıklarını söyleyen Türk kökenlilerin oranı ise yüzde 54’e ulaşıyor.

Almanya’da yaşayan ve hiçbir dine mensup olmayan göçmen kökenlilerden yüzde 32’si, Hıristiyan kökenlilerden yüzde 29’u da aynı görüşü paylaşıyor.

Müslüman kökenlilerde ise bu oran yüzde 55’i buluyor.

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Evet, Almanya’da yabancıların da, Alman vatandaşı olsalar bile göçmen kökenlilerin de dışlandığı yeni bir olgu değildir.

Yalnız Almanya’da mı?

Tabii değil.

Dünyanın her kesiminde benzer dışlamalar yaşanmaktadır.

En gelişmiş demokratik toplumlarda da, çok kültürlü ve çok uluslu ülkelerde de insanlar dışlanmaktadır.

Hatta ırkçılığa uğramaktadır.

Yalnız aşırı sağcı, sağ popülistler değil, normal insanlar bile, zaman zaman bilerek veya bilmeyerek ırkçı yaklaşımlar sergiliyor.

Yani bir yerde gizli ırkçılık, bu çevrelerde açık ırkçılık olarak kendini gösteriyor.

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Son dönemlerdeki bazı gelişmelere bakıyorum.

Almanya’da sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) milletvekili Jens Maier, ünlü Alman tenisçi Boris Becker’in oğlu Noah Becker için Halbneger (yarı zenci) diyor.

Evet, Noah Becker dış görünümüyle Alman’a benzemiyor.

Ama Noah Becker doğuştan Alman vatandaşıdır.

Noah Becker, kelimenin tam anlamıyla “Alman oğlu Alman’dır.”

Ama sağ popülistlere, aşırı sağcılara göre Noah Becker, ‘yarı zenci’dir.

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Belçika’da geleneksel güzellik yarışmasını Angelina Flor Pua kazandı.

Filipin kökenli bir Belçikalı.

Sosyal medyada ırkçılar, Angelika Flor Pua’yı adeta topa tuttular.

“Git, o tacı kendi ülkende giy. Sen Belçika’yı temsil edemezsin” diye yazdılar.

Angelika Flor Pua, Belçika’da doğmuştur.

Belçika vatandaşıdır.

Ama ırkçılara göre oralı değildir.

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İngiltere’de UKIP kısa adıyla tanınan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin lideri Henry Bolton’un kız arkadaşı Jo Marney, Prens Harry’nin nişanlısı Meghan Markle’ın “Kraliyet ailesini lekeleyeceğini” ve “Kuş beyinli” olduğunu içeren ırkçı paylaşımda bulundu.

Bunun üzerine Henry Bolton sevgilisi ile ilişkisini bitirdi.

Jo Marney partiden de atıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Başkanı Donald Trump’a ne demeli?

Beyaz Saray’da Kongre üyeleriyle göç reformu konusunda yaptığı bir toplantıda, Trump’ın El Salvador, Haiti ve Afrika gibi ülkelerin isimlerini telaffuz ederek “Bu b.k çukuru ülkelerden bu insanları neden kabul ediyoruz? Bu ülkeler yerine Norveç gibi zengin ve nüfusu büyük ölçüde beyazlardan oluşan ülkelerden göçmen alalım” dediği yazılıp çizildi.

Trump bunu inkar etti.

Medya mensuplarıyla yaptığı toplantıda “Kullandığım dil bu değildi.”

“Ben ırkçı değilim. Ben şimdiye kadar söyleşi yaptığınız en az ırkçı kişiyim” bile dedi.

Ama tabii Trump’ın bu sözleri pek de inandırıcı olmadı.

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Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, Hollanda’da Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders zaten yıllardır çok açık bir biçimde ülkelerinde yabancı ve İslam düşmanlığını, ırkçılığı apaçık bir biçimde körüklemektedir.

Avusturya’da iktidara ortak olan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) de öyle.

Artık Sağır Sultan bile bunu çoktan duymuştur.