Irkçılığı eleştiren kitap ‘rahatsız ettiği’ için müfredattan çıkarıldı

Türkçe’de 'Bülbülü Öldürmek' adıyla yayımlanan, Harper Lee’nin Pulitzer ödüllü romanı “To Kill a Mockingbird”, ABD’nin Mississippi eyaletindeki bir okul tarafından ‘insanları rahatsız ettiği’ gerekçesiyle yasaklandı.

1960 yılında yayımlanan ve büyük başarı kazanarak Amerikan edebiyatının klasikleri arasına giren roman, kadınlara yönelik cinsel saldırı ve ten rengi nedeniyle başı polis ve yargı sistemiyle derde giren bir vatandaşı konu alıyor. Adamı savunmakla görevlendirilen avukatın kasabalılarla ters düşmesi üzerinden ırk eşitsizliğine odaklanan romanın aynı adla çekilen sinema uyarlaması, 1962 yılında Oscar kazanmıştı.

Irk eşitsizliğinin dile yansımasını da gözler önüne seren romandaki ifadelerin şikayet konusu olduğunu ileri süren okul yönetimi, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada “Aynı dersin başka kitaplarla öğretilebileceğini” savundu.

​Yasak sosyal medyada da tartışma konusu oldu. ABD’de bugün de devam etmekte olan ırkçılık sorununa değinen mesajların yanı sıra, “ırkçılıkla özdeşleşen bayrak ve sembollerin kullanılmasından rahatsız olmayan ancak sorunu irdeleyen romanı yasaklayan” okul yönetimi samimi olmamakla eleştirildi.

Soruna değinen bir kitabın dilinin zaten insanları rahatsız etmesi gerektiğini vurgulayan çok sayıda ileti de paylaşıldı.