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    Irkçılara karşı safları sıklaştırmalıyız

    Mehmet UZUN / BREMEN, DHA
    28.09.2017 - 19:37 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Bremen Eyaleti Başbakanı ve Belediye Başkanı Carsten Sieling geçen pazar günü aşırı sağcıların saldırısına uğrayan Bremen Fatih Camisini ziyaret etti.

    BAŞBAKAN Sieling’in ziyaretine SPD’li Eyalet Milletvekili Mustafa Güngör de katıldı. Cami Başkanı Zekai Gümüş ve diğer yöneticiler tarafından kapıda karşılanan Sieling, saldırıdan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Fatih Camisi toplantı salonunda yönetimle bir araya gelen Sieling ve Güngör burada birer konuşma yaptı.

    Fatih Camisi’nin bölge için önemli olduğunu, yapılan ırkçı saldırıdan dolayı çok üzgün olduğunu anlatan Sieling, “Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Hemen gerekli yerlere talimatlar vererek olayın aydınlatılması istedim. Seçim nedeniyle daha önce gelemedim. Ancak buraya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Irkçılara karşı bundan sonra daha sıkı olmalı, el ele vermeliyiz. Biz bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

    ‘SEÇİM SABAHI OLMASI MANİDAR’
    Eyalet Milletvekili Mustafa Güngör de camiye yapılan saldırıyı hafife almadıklarını, yapanların tespiti için polisin titiz bir çalışma yaptığını anlattı. Bremen halkının üzgün olduğunu belirten Güngör, “Bremen’de camilere yönelik saldırı olayı çok şükür pek olmuyor. Bu saldırı biz Türkler kadar tüm Bremen’i üzmüştür. Saldırının seçim sabahı olması ise manidardır. Biz Bremen’de ırkçı, bölücü yabancı düşmanı insanlar istemiyoruz. Bunun için başkanımızın dediği gibi safları daha da sıklaştırmamız lazım” diye konuştu.

    ‘POLİS KORUMASINDA NAMAZ KILMAK İSTEMİYORUZ’
    Fatih Camisi Başkanı Zekai Gümüş, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini ve güçlendirdiğini söyledi. Polis kontrolünde namaz kılmak istemediklerini vurgulayan Gümüş, “Polis güvenlik amacıyla bu günlerde camimizi daha sıkı kontrol ediyor. Biz bundan rahatsız değiliz ama polis korumasında da namaz kılmak istemiyoruz. Bunan sonra gerek polisle gerek Alman dostlarımızda daha sıkı olup ırkçılığa karşı el ele vereceğiz. Bu ırkçılarla ancak el ele vererek mücadele edebiliriz” dedi.
    Başbakan Carsten Sieling toplantı sonrası ırkçıların zarar verdiği camini gezdi.

    Etiketler: Bremen Fatih Camisi , saldırı , SPD
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