Irkçı terör örgütü işte burada katletti

BERLİN’de Martin-Gropius Bau salonlarında düzenlenen ‘Kanlı zemin. NSU’nun olay yerleri’ adlı serginin açılışında düzenlenen basın toplantısına fotoğraf sanatçısı Regina Schmeken ve Neonazi cinayetlerinde öldürülenlerin aileleriyle ilgilenen ombudsman Barbara John katıldı.

Barbara John, Münih’te devam eden NSU davasının sona yaklaşmasından dolayı kurban yakınlarının, kamuoyunda bu cinayetlerin unutulması endişesini taşıdıklarını belirterek, bu serginin de cinayetlerin hatırlanması açısından önemli olduğunu ifade etti. Kurban yakınlarının, Alman toplumunun ve yargısının 10 kişinin öldürüldüğü cinayetler serisini nasıl değerlendireceğiyle yakından ilgilendiğine işaret eden John, kurban yakınlarının çoğunun faillere ömür boyu hapis cezasının altında bir cezanın verilmemesini ümit ettiklerini aktardı.





ZOR BİR ÇALIŞMA OLDU

Cinayetlerin işlendiği olay yerlerini fotoğraflayan sanatçı Schmeken de her olay yerine iki kez gittiğini belirtti. Schmeken, kendisi için bu çalışmanın etkileyici ve zor bir çalışma olduğunu ifade etti.

Sergi, Martin-Gropius Bau salonlarında 29 Ekim’e kadar ziyarete açık kalacak.