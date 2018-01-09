Irkçı sweatshirt'e tepki yağdı... Markadan açıklama geldi

H&M'in internet sitesinde yer alan bir fotoğrafta siyahi bir çocuğa giydirilen "Coolest Monkey In The Jungle" ("Ormandaki En Havalı Maymun") yazılı sweatshirt giydirilmesine büyük tepki geldi.

Sosyal medya markayı 'ırkçılıkla' suçlarken H&M'den konuyla ilgili açıklama yapılması istendi.

Markadan beklenen özür açıklaması geldi. Açıklamada görselin internetten kaldırıldığı ve ürünün "ABD'de satışa sunulmayacağı" söylendi.

Şirket "farklılıktan ve herkesin dahil edilmesinden yana olduğunu" öne sürerek, benzer bir şeyin tekrarlanmaması için çalışılacağını belirtti.

Ancak siyahlara hakaret eden ürünün nasıl onaylandığına dair açıklama yapılmadı.

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