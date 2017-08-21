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    Irkçı site Podolski'den özür diledi!

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 13:16Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 13:31

    ABD'de yayın yapan aşırı sağcı Breitbart News sitesi, Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski'den özür diledi. Yayın organı, Fas'tan İspanya'ya insan kaçıran bir çeteyle ilgili haberde 'yanlışıkla' Alman yıldızın fotoğrafını kullanmıştı.

    Sitenin üç gün önce yayınlanan haberinde "İspanyol polisi, Jet-Ski ile göçmen kaçıran çeteyi çökertti" başlıklı haberde, Galatasaray'ın eski oyuncusu Podolski'nin jet-ski'ye binmiş bir fotoğrafı kullanılmıştı.

    Haber sosyal medyada yayıldıktan sonra, internet sitesi haberin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya kullanıcısı onlarca kişi görselde kullanılan kişinin Podolski olduğunu yazınca ırkçı site geri adım attı. 

    Irkçı site Podolskiden özür diledi

    Site tarafından konulan açıklamada "Breitbart London Bay Podolski'den özür dilemek istiyor. Podolski'nin ne göçmen bir çete mensubu ne de onlar tarafından kaçırılıyor" ifadesi kullanıldı. 

    Breitbart'tan yapılan açıklamada, görselin temsili bir fotoğraf kullanılmak istendiği için haberde kullanıldığı belirtilirken, Podolski'den de özür dilendi.

    Breitbart News, aşırı sağ çizgisiyle gündeme gelmiş, sitenin genel yayın yönetmeni Steve Bannon, geçtiğimiz haftaya kadar Beyaz Saray'da Baş Stratejist olarak görev yaptıktan sonra sitedeki görevine geri dönmüştü. 

    Irkçı site Podolskiden özür diledi

     

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    Etiketler: ABD , Podolski , ırkçı
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