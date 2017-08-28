Irkçı liderden, Türk bakana ağır hakaret

GAULAND, aşırı sağcıların güçlü olduğu Thüringen Eyaleti’nin Eichsfeld kentinde partililere yaptığı konuşmada, Bakan Özoğuz’dan bir çöp gibi kurtulacaklarını ima etti. Özoğuz’un geçmişte verdiği bir röportajda, “Dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz” sözlerini eleştiren Gauland, “Bunu da bir Alman Türk’ü söylüyor. Onu Eichsfeld’e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. O zaman bir daha hiç buralara gelmez ve biz de, Tanrı’nın yardımıyla kendisinden Anadolu’da kurtulmuş oluruz” dedi.

Bild gazetesinin haberine göre, Gauland’ın bu sözleri partililer tarafından alkışlarla karşılandı.





‘ENTSORGEN’ KELİMESİNİ KULLANDI

Gauland’ın bu ifadeleri sarf ederken, genelde çöplerden kurtulmak, imha etmek anlamlarında kullanılan, Almanca ‘entsorgen’ sözcüğünü kullanması sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

SPD üyesi, Avrupa Parlamentosu milletvekili Birgit Sippel, Gauland’ın açıklamalarını, ırkçı ve insanlık dışı sözler olarak nitelendirirken, tüm seçmenlere 24 Eylül’de AfD’ye ‘kırmızı kart’ göstermeleri çağrısı yaptı.

‘OY VEREN, IRKÇILARA VERMİŞ OLUR’

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gauland’ın sözlerine tepki gösterdi. Stegner, “AfD’nin gizli lideri Gauland, Uyum Bakanımıza korkunç bir nefretle saldırıyor” derken, mesajını “Aşırı Sağ Bir Daha Asla” konu etiketiyle paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı’nın eski sözcü yardımcısı Sawsan Chebli, Twitter’dan yaptığı açıklamada, AfD’ye oy veren herkesin, ırkçılara oy verdiğini görmesi gerektiğini vurgulayarak tüm demokrat kesimleri, AfD’ye karşı birlikte tavır almaya çağırdı.

24 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde AfD’nin başbakan adayı olan, aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Gauland, önceki hafta yaptığı açıklamada da Almanya’da İslam’a yer olmadığını iddia etmişti.

Son kamuoyu anketleri, AfD’nin yüzde 10 civarında oy alarak ilk kez parlamentoya girebileceğini gösteriyor.