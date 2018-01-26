İrem seferberliği: 2'si de kurtarıldı

Yüksek ateş şikayetleri bulunan Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki İrem Karayiğit ile Taşkesiği Mahallesi'nde ikamet eden 5 yaşındaki İrem Güleç'in aileleri, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, kardan dolayı kapalı mahalle yollarının açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi.
3.5 SAAT SÜRDÜ
Her iki mahalleye giden belediye ekipleri, yaklaşık 3,5 saatlik çalışmayla yolların açılmasını sağladı.
Evlerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ilçedeki hastaneye kaldırılan çocuklar, tedavi altına alındı.
Öte yandan, il genelinde ortalama kar kalınlığı 38 santimetre oldu. Ekipler kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.