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    İrem Sak kimdir? Kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 18:28 | Son Güncelleme:

    İrem Sak kimdir, kaç yaşındadır sorusu birçok izleyici tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle adından oldukça söz ettiren İrem Sak kimdir? Kaç yaşındadır?

    İrem Sak, 9 Şubat 1986, Sivas doğumlu, Türk oyuncudur.

    İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

    İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.

    Etiketler: irem sak kimdir , irem sak kaç yaşında
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