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    İrem Helvacıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 18:39 | Son Güncelleme:

    İrem Helvacıoğlu kimdir sorusu birçok izleyici tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Oynadığı birçok diziyle adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu güzelliğiyle de dikkat çekmeyi başardı. Peki, İrem Helvacıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

    İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankara'lı olan oyuncu uzun yıllar Almanya'da kalmıştır.

    İrem Helvacıoğlu, oyunculuğa ve tiyatroya olan ilgisi sayesinde Türkiye'ye dönüşünün ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde konservatuvar eğitimi almıştır. Eğitimi tamamlamasının ardından oyunculuğa ilk adımı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi aslı dizi ile atmıştır. Buradaki performansından dolayı oldukça beğenilen güzel oyuncu ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde de rol aldı. Helvacıoğlu, 2016 yılında No: 309 dizisinde Pelin Su karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. İrem Helvacıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz de Nefes karakterini canlandırıyor.

    Oynadığı diziler;

    Behzat Ç.

    Muhteşem Yüzyıl

    Kurtlar Vadisi Pusu

    Güneşin Kızları

    Sen Anlat Karadeniz

    Etiketler: irem helvacıoğlu kimdir , irem helvacıoğlu kaç yaşında , son dakika
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