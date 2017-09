İrem Derici son durumu ile merak ediliyor! Hastane yetkilileri açıkladı!

İrem Derici'nin son haliyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, hem ünlü sanatçının tedavisiyle ilgili detayları paylaştı, hem de basında çıkan haberlere de açıklık getirdi. Peki İrem Derici neden yoğun bakımda? Aneroksiya mı oldu? İşte İrem Derici'nin son haliyle ilgili yeni açıklama.

Sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alına şarkıcı İrem Derici’nin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Dün "Hastamız İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir." Sözleriyle ilk bilgilendirmeyi yapan Prof. Dr. Reha Baran, basında çıkan iddiaları teker teker yanıtladı.





Prof. Dr. Reha Baran ünlü şarkıcının sağlığıyla ilgili şunları söyledi:



İrem Hanım'ı iki gün önce hastanemize transfer ettik. Genel durumu geldiği güne göre daha iyi. Şuan bilinci açık, bizimle sohbet edebiliyor, gazete okuyabiliyor.

Kendisi bir hafta önce bağırsak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu şüphesiyle tedavi altına alındı. Sıvı kaybı olmuş hastamızda, sıvılar verilmiş. Normalde vücut, sıvı dengesizliğini yerine koyması gerekirken hastamızda dengesiz gitmiş. Ve bundan dolayı solunum sıkıntısı olmuş. Vücuda yeterinde oksijen gitmediği için, yoğun bakıma alındı.



Bazı değerleri istediğimiz gibi yerine oturmadı. Bunun günler içinde azalacağını ve düzeleceğini düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi haberler vereceğimizi düşünüyoruz.





ANOREKSİYA OLABİLİR Mİ?

Aşırı kilo kaybeden İrem Derici ile ilgili en çok iddia edilen konulardan biri de ünlü sanatçının anoreksiya olduğu yönündeydi. Prof. Dr. Reha Baran bu iddialara da şu sözlerle yanıt verdi: Hayır, hiç alakası yok. Bizim gözlemlediğimiz tıbbi gerekçeler var. Anoreksiya solunum yetmezliği yapmıyor. Bizim hastamızda solunum sıkıntısı var. Önümüzdeki günlerde diyeti nasıl gidecek, daha sonra görüş bildirebiliriz. Şu durum geçsin, hastamızla bunu konuşabiliriz. Bizim derdimiz şu anda bu değil zaten.



KALP İLE İLGİLİ BİR SIKINTISI VAR MI?



Kalp ile ilgili bir sıkıntı yok. Kalp çarpıntısı herkeste olur. Şu anda ciddi bir sıkıntımız yok.

Hastanın bazı verilerini takip ediyoruz. Bunun düzelmesi önümüzdeki 48 saat de olabilir, biraz daha da geçebilir. Önümüzdeki bir iki gün yol gösterici olacak. Bir iki gün içinde normal kata alır mıyız almaz mıyız, daha iyi bilgi vereceğim.

Bu herkeste olabilecek bir enfeksiyon. Tıpta çok sık başımıza gelen şeyler. Beslenmeyle, basında da okuyorum... Yorgunluk elbette ki kişinin savunma sisteminde zafiyete sebep olabilir. Onların çalışma tempoları daha yüksek. Sanatçılarda bu işler yorucu geçebiliyor. Hiç anları yok, yorgunluk ortaya çıkabiliyor. Beslenme bozukluğu, diyet falan, primer olarak bu hastalığı yapacak durumu yok. Onun dışında ekstra bir şey yok.

İştahı son derece iyi. Kahvaltısını yaptı, kendisi meyve istedi verdik. Şu anda kilosu beklenildiği kadar. Her gün biz sıvı almak istiyoruz. Öyle dramatik bir durumu yok hastamızın.

LİDER ŞAHİN ARAMADI MI?

İrem Derici'nin sağlık sorunları ardından gözler kısa bir süre önce yollarını ayırdığı Lider Şahin'e çevrildi. Ancak Şahin'in sessizliğini koruması ve Instagram'da gezi fotoğrafları paylaşması farklı iddiaları gündeme getirdi. Yorum yapmaktan kaçınan Lider Şahin'in hastaneyi arayıp İrem Derici'nin son durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin rahatsızlığını öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Bilgi almak için hastaneye gelen ünlü şarkıcı Merve Özbey, “Hepimizin bildiği doktorunun yaptığı açıklama. Yoğun bakımda olduğu için sadece aile girebiliyor. Biz de göremedik henüz. Herkes içeride zaten. Dışarıda işlerimiz var onları halledip tekrar geleceğiz. Umudumuz iyi olması herkesin duasını bekliyoruz. Bir önceki hastaneye göre şu an daha iyi tabi. Tam açıklama yapacak bir şeyim yok benim de bildiğim sizin bildiğinizle aynı. Daha iyiye gittiğini duyduk. Hepimiz birazcık daha ümitlendik. Kritik bir durumu var mı bilmiyorum ama geldiğinde sağlıktan dolayı biraz şikayetleri vardı. Şimdi daha iyi biz de akşam doktorunun açıklamasını bekliyoruz. Konuşabiliyor. Her şey yolunda. İnşallah her şey yoluna girecek. İrem güçlü kızdır toparlar” dedi.



Gonca Vuslateri ise, ”Ben iyi bir enerji alıyorum. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Ailesi üzgünler biraz ama sonuçta takibinde oldukları bir tedavi sürecindeler ama her şey yoluna girecek” şeklinde konuştu.

Cengiz Semercioğlu dün köşesinde İrem Derici'den şöyle bahsetmişti:



Arpa suyu diyeti...



Bir süredir çok zayıfladığı konuşulan, çok kilo verdiği haberleri çıkan İrem Derici hastaneye kaldırıldı. Bu yüzden doktor raporuyla 20 Eylül Ankara Atılım Üniversitesi, 23 Eylül Yenikapı, 24 Eylül İstanbul Çekmeköy konserlerini iptal etti. Gerçekten sağlıksız besleniyordu İrem... Son dönemde yediği içtiği hiçbir şey yoktu, sadece günde bir-iki şişe bira içiyordu... Başka yediği bir şey yoktu. Sonunda vücut iflas etti. Umarım arpa suyuyla hayatın geçmeyeceğini öğrenmiştir İrem, geçmiş olsun diyorum kendisine...