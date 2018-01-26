İrem Derici ödül töreni sonrası ilk kez konuştu

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, ödülünü almak üzere sahneye çıkan İrem Derici'nin, "Eşek cennetine gittim geldim" sözlerine tepki gösterdi. Olayın ardından İrem Derici'nin sahneye 'alkollü' çıktığı iddia edildi.

Çıkan haberlerin ardından ünlü sanatçı şu açıklamayı yaptı: Dün gururla katıldığım ve ödül aldığım 8. Buhara Medya Ödülleri’yle alakalı hem kırıcı hem de alakasız bir haber yapılmış. 'Alkolsüz bir ödül töreninde, sahneye alkollü çıktı' haberi yapılmasına mı üzüleyim, neden kimseyle alıp veremediğim yokken bu kadar bana yürünmesine mi darılayım bilemedim... Hatırlatayım ki ben bu yıl büyük bir hastalık geçirip yoluma mükemmel bir şekilde devam ettim, sağlık benim için her şeyden önemli. Böyle hayal ürünü haberlerle ödülüme leke sürülmesine izin vermeyeceğim gibi yine bu haberi yapan arkadaşlara kin gütmeyeceğim. Canınız sağ olsun ama kul hakkı yediğinizde ve insan üzdüğünüzde içinizdeki kötülüğün ışık hızıyla size geri döneceğine emin olun. Saygılarımla...

İŞTE ÖDÜL TÖRENİNDE YAŞANANLAR