İrem Derici kimdir? İrem Derici'nin babası kimdir?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olan İrem, dört yaşında org çalmaya başlamış, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü liseyle beraber bitirmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.
2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü.
2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'larını yayınladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.
Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı. Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.
13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.
2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü.
BABASI HULUSİ DERİCİ KİMDİR?
Hulusi Derici 1980 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Esin Ajans, Günaydın Gazetesi, İlancılık, Radar Reklam, RPM-Radar CDP EUROPE, Yorum Ajans’ta Sanat Yönetmeni, Yaratıcı Yönetmen ve Yaratıcı Grup Başkanı görevlerinden sonra, Şubat 1992’de kurucu ortağı olduğu Terranova’da Ajans Başkanı ve Yaratıcı Yönetmenlik yaptı. 1995 seçimlerinde, Anavatan Partisi İletişim Danışmanlığı ile Kampanya Yaratıcı Yönetmenliğini üstlendi. 1997 yılında M.A.R.K.A.’yı kurdu. Grafik tasarım, reklam tasarımı ve iletişim alanlarında yurt içi ve yurt dışında seminerlere katıldı, Epica, Cresta ve Kristal Elma yarışmalarında jüri üyeliği yaptı. Ulusal ve uluslararası 118 ödülü var.
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