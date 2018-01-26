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    İrem Derici, 'Eşek cennetine gittim' deyince... Kahraman'dan tepki

    İHA
    26.01.2018 - 14:48 | Son Güncelleme:

    Meclis Başkanı İsmail Kahraman, ödülünü almak üzere sahneye çıkan İrem Derici'nin, "Eşek cennetine gittim geldim" sözlerine tepki gösterdi.

    Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri” töreninde “Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı Ödülü"nü almak için sahneye çağrılan İrem Derici yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde hastanede yattığı günlerle ilgili, “Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim” dedi.

    Bu sırada Derici'ye ödülünü vermek üzere sahnede bekleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ünlü şarkıcıyı şaşkınlıkla dinledi. Sunucunun “Seni Başkan'ın yanına alalım” demesi ile Kahraman’ın yanına gelen Derici, ödülünü Meclis Başkanı Kahraman'dan aldı.

    Kahraman'ın ödülü tavırlı vermesi ise dikkat çekti. Derici, tam konuşma gerçekleştireceği sırada Meclis Başkanı Kahraman mikrofonu Derici’den isteyerek, “İrem Hanım'ın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet cennettir, eşeklerin cenneti olmaz” dedi.

    Bunun üzerine şarkıcı Derici, “Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden” diye konuştu. 

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    Etiketler: eşek cenneti , son dakika
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