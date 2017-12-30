İranlı turistler Palandöken'e akın etti

Avrupa'nın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan Palandöken, Rus, Ukrayna ve İranlı kayakseverlere ev sahipliği yapıyor. Ülkelerinde kayak merkezi olmasına rağmen tatil için Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen İranlılar, gündüz saatlerinde kayak yaparken, geceleri de kaldıkları otelin eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

Türkiye'yi her yönüyle çok beğendiklerini söyleyen İranlılar, "Kayak için Palandöken’i tercih ediyoruz. Ülkemizde yapmayı hayal ettiğimiz her şeyi burada gerçekleştiriyoruz. Birçoğumuz Türkçe bildiğimiz için kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Yani stresimizi atıp gidiyoruz" dedi.



