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    İranlı 'tırnakçılar' yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    30.08.2017 - 13:40 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 14:20

    İstanbul'da ki AVM’lerde yardım isteme bahanesiyle yanaştıkları turistleri 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandıran 1'i kadın 2 İranlı yakalandı.

    Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde Kazakistan’lı turist Gaybek Bermayanbetov (30), ailesiyle birlikte alışveriş yaparken yanına tanımadıkları 2 kişi geldi. İranlı olduklarını söyleyen şüpheliler, milli paralarının ne olduğunu, kendilerinin de Türkiye’ye yeni gelmiş olduğunu söyledi. Kadın şüpheli de bir yandan aileye farklı sorular sorarak onların dikkatini dağıtmaya çalıştı. İranlılarda biri "üzerinizde dolar var mı? Bizimkilerde bandrol var, sizdekilerde var mı?" diye sorular sordu. Kazak Turist eşinin çantasından bir miktar dolar çıkardı ve gösterdi. O sırada şüpheli Rahman M. (57). Elini çantanın içine sokup parayı aldı. Kazak Turist dakikalar sonra 800 dolarlarının eksik olduğunun farkına vardı. 

    Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Hacıosman Metro durağında yabancı kişilerin yanına benzer yöntemle yaklaşıp ellerine para alan kişileri izlemeye aldı. Takibe alınan şüpheliler Rahman Madani (57) ve Nazanin Rahhandal (24), suçüstü yakalandı. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: iranlı , tırnakçı , tutuklandı
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