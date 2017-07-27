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    İranlı spiker bira içerken yakalandı ülke karıştı!

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 13:31Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 19:17

    İran devlet televizyonunda sunuculuk yapan Azadeh Namdari'nin İsviçre tatilindeki görüntüleri İran'da tartışma yarattı.

    İran'da devlet televizyonunun ünlü spikerlerinden Azadeh Namdari, İsviçre'de tatildeyken bira içerken görüntülendi. İran medyasında yayılan görüntüler ülkede tepki çekti. Saçları açık bir şekilde alkollü içki tüketen Namdari, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Yerel medya Namdari'yi ikiyüzlülükle suçlarken spikerden eleştirilere yanıt geldi.

    İranlı spiker bira içerken yakalandı ülke karıştı

    Görüntülerde ailesi ile birlikte oturduğunu ve kadın akrabaları ile birlikte olduğu için saçlarını açtığını ifade eden Namdari, rahat davranmasının anlaşılabilir olduğunu söyledi.

    İranlı spiker bira içerken yakalandı ülke karıştı

    Daha önceleri muhafazakar gazetelere röportajlar veren Namdari, "Allaha şükür tesettürlüyüm" gibi açıklamalarda bulunmuştu.

     

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    Etiketler: iran , isviçre , içki
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