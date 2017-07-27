İranlı spiker bira içerken yakalandı ülke karıştı!

İran'da devlet televizyonunun ünlü spikerlerinden Azadeh Namdari, İsviçre'de tatildeyken bira içerken görüntülendi. İran medyasında yayılan görüntüler ülkede tepki çekti. Saçları açık bir şekilde alkollü içki tüketen Namdari, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Yerel medya Namdari'yi ikiyüzlülükle suçlarken spikerden eleştirilere yanıt geldi.

Görüntülerde ailesi ile birlikte oturduğunu ve kadın akrabaları ile birlikte olduğu için saçlarını açtığını ifade eden Namdari, rahat davranmasının anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Daha önceleri muhafazakar gazetelere röportajlar veren Namdari, "Allaha şükür tesettürlüyüm" gibi açıklamalarda bulunmuştu.

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