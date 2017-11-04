İranlı sahte polisler turist soydu

Turist, poliste verdiği ifadesinde “Polis olduklarını söyleyip çantamı aradılar. Onlardan ayrıldıktan sonra 1500 Euro’mun çalındığını fark ettim” dedi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin aracının plakasını tespit etti.



SIFIRI VE DOKUZU 8 YAPMIŞLAR

Zeytinburnu’nda yakalanan aracın plakası incelendiğinde “0972” olan rakam grubunun bantlar kullanılarak “8872” olarak değiştirildiği anlaşıldı. Otomobilin içinde bulunan şüpheliler İran uyruklu Hulam R. (48) ile Anur Reza I. (23) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada soydukları Fransız turist tarafından teşhis edilen şüphelilerin ayrıca bir çok olay daha gerçekleştirdikleri, kullandıkları pasaportlarında sahte olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Hulam R.’nin bir yıl önce de benzer bir suçtan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.