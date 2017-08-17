İranlı komutandan sonra sırada Rus general var

SURİYE’de ateşkes süreci ve çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasında garantör ülke konumunda olan Türkiye, İran ve Rusya arasındaki askeri temaslar hızlandı.



İki günden beri Ankara’da bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’den sonra Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov da Türk mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gerasimov’un ziyaretinde İdlib’in de görüşüleceğini söyledi.



Türkiye sınırı yakınındaki İdlib, El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi yanlılarının eline geçmişti. Türkiye bir süredir bu bölgeye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan giriş- çıkışlara sınırlama getirmişti. ABD’nin El Nusra’yı bahane ederek bölgeye müdahale edip PKK bağlantılı PYD/YPG güçlerini yerleştirmesinden endişe eden Türkiye, Rusya ile ortak hareket etmeyi tercih ediyor.



‘ÜÇ ÜLKE ANLAŞTI’

Ankara merkezli yoğun askeri trafik, İdlib’in yanısıra Suriye’de oluşturulacak çatışmasızlık bölgelerindeki ateşkesi gözleyecek olan üç ülkenin kontrol noktaları kurulmasında görüş birliğine yaklaştıkları şeklinde yorumlandı. Daha önce Astana’da varılan mutabakata göre İdlib’de de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması ve ateşkesi gözlemesi için takım veya manga düzeyinde Türk ve Rus askerlerinin görev yapması planlanıyor.



ERDOĞAN BEŞTEPE'DE KABUL ETTİ

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, Ankara ziyaretinin ikinci gününde önce Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmelerde Suriye’nin yanısıra Irak’taki gelişmeler ve Katar krizi önemli yer tuttu. Bakıri’nin önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’la ile yaptığı görüşmede Irak’ta Kürt bölgesinin referandum kararında ısrar etmesi ve referandumdan evet çıkması durumunda bunun iki ülkenin toprak bütünlüğü açısından olumsuz yansımaları olacağını değerlendirdikleri belirtilmişti. Bakıri, Ankara ziyareti öncesinde Irak’ın parçalanmasına yol açacak referandumun kabul edilemez olduğunu söylemişti.