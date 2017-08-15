İranlı komutan Ankara'da... Kritik görüşme başlıyor

Karargah’da Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılanan Tümgeneral Bakıri’nin Ankara programı oldukça yoğun. Bakıri’nin Türkiye ziyaretinde öncelikle, “terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği” konuları ele alınacak. Irak’ta Kürt bölgesinin referandum kararı da görüşmede ele alınacak bir diğer önemli konu.

Türkiye’de üç gün kalması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından kabul edilmesi beklenen Tümgeneral Bakıri, geçen ay yaptığı bir konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Irak’tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu “kabul edilemez” diye değerlendirmişti.