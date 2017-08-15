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    İranlı komutan Ankara'da... Kritik görüşme başlıyor

    Uğur ERGAN / ANKARA
    15 Ağustos 2017 - 10:59Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 11:14

    İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Türk mevkidaşı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak üst düzey bir askeri heyetle Türkiye’ye geldi. Bakıri ve beraberindeki heyetin Genelkurmay Karargahı’ndaki kritik görüşmesi saat 11.00 sıralarında başladı.

    Karargah’da Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılanan Tümgeneral Bakıri’nin Ankara programı oldukça yoğun. Bakıri’nin Türkiye ziyaretinde öncelikle, “terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği” konuları ele alınacak. Irak’ta Kürt bölgesinin referandum kararı da görüşmede ele alınacak bir diğer önemli konu.İranlı komutan Ankarada... Kritik görüşme başlıyor

    Türkiye’de üç gün kalması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından kabul edilmesi beklenen Tümgeneral Bakıri, geçen ay yaptığı bir konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Irak’tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu “kabul edilemez” diye değerlendirmişti.

    Etiketler: İran , Türkiye , Genelkurmay
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