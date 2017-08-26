İranlı kadınlar ‘ahlak polisiyle’ birbirine girdi!

Alman Bild gazetesi, İranlı kadınların başörtüsünü ‘uygun bir şekilde’ takmadıkları gerekçesiyle ahlak polisi tarafından durdurulması ve akabinde yaşanan kavgaya yer verdi. Görüntüleri sızdıran ve İranlı kadınlara daha fazla özgürlük talep eden ‘My stealthy Freedom’ grubu görüntülerdeki kadınların gözaltına direndiklerini açıkladı.

Örgüt tarafından sızdırılan videoda İranlı kadınların ahlak polisine karşı direnişi ve akabinde gözaltına alınması görülüyor. İran'da kadın haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yürüten 'My Stealthy Freedom' örgütü, 2014 yılında yaklaşşık 3.6 milyon kadının polis tarafından durdurularak uyarıldığını açıkladı. Video özellikle sosyal medyada çok paylaşılıp izlenirken dünyanın farklı bölgelerinden destek mesajları geldi. İran'da kısa süre önce bir kadının polise direndiği ve polisin aracını kadının üzerine sürerek kadını ezmeye çalıştığı gözler önüne serilmişti.