İranlı kadınlar ‘ahlak polisiyle’ birbirine girdi!

Örgüt tarafından sızdırılan videoda İranlı kadınların ahlak polisine karşı direnişi ve akabinde gözaltına alınması görülüyor.
İran'da kadın haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yürüten 'My Stealthy Freedom' örgütü, 2014 yılında yaklaşşık 3.6 milyon kadının polis tarafından durdurularak uyarıldığını açıkladı.
Video özellikle sosyal medyada çok paylaşılıp izlenirken dünyanın farklı bölgelerinden destek mesajları geldi.
İran'da kısa süre önce bir kadının polise direndiği ve polisin aracını kadının üzerine sürerek kadını ezmeye çalıştığı gözler önüne serilmişti.