İranlı eski bakan Almanya'yı karıştırdı

İran'ın önemli politikacıları arasında bulunan 69 yaşındaki Şahrudi, beynindeki rahatsızlık nedeniyle Hannover'deki özel klinikte tedavi görüyor. Eski bakanın tedavisiyle İran'ın Avrupa'daki önemli isimlerinden Ayetullah Rıza Ramazanı ve dünyaca tanınmış beyin cerrahı 80 yaşındaki Madjid Samii yakından ilgileniyor. Şahrudi 1999 yılından 2009 yılına kadar adalet bakanı olarak görev yaptı. Uluslararası Af Örgütü'nün rakamlarına göre Şahrudi'nin görev yaptığı 10 yıllık sürede aralarında çocukların da bulunduğu tam iki bin kişi idam edildi. Yine küçük yaştaki çocukların da bulunduğu binlerce kişi ise işkenceye tabi tutuldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şahrudi hakkında suç duyurusunda bulunan eski milletvekili Beck “Almanya'nın insan haklarını çiğneyenlerin sanatoryumu olmasına izin veremeyiz. Eğer federal hükümet büyük çapta insanın öldüren bir kişinin diplomatik dokunulmazlığını dikkate alırsa büyük hata yapar” dedi. İnsan hakları savunucuları da Şahrudi'nin Alman yasalarına göre yargılanmasının mümkün olduğuna dikkat çekti.