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    İranlı bakan dalga geçti... ABD’nin dışta bir başarısızlığı daha

    Hürriyet Haber
    06.01.2018 - 23:45 | Son Güncelleme:

    İRAN Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran’daki rejim karşıtı eylemler nedeniyle ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırması ve umduğu desteği bulamaması üzerine Washington’ın politikalarıyla dalga geçti.

    Zarif, Twitter’dan “BMGK, ABD’nin yetkisini ele geçirme girişimini geri püskürttü. Çoğunluk nükleer anlaşmanın tamamiyle uygulanması ve diğerlerinin içişlerine karışılmamasının gereğine işaret etti. Trump yönetimi için bir dış politika hatası daha” diye yazdı.

    İRAN’IN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIN’

    ABD, İran’daki rejim karşıtı eylemler üzerine BMGK’yı önceki gün topladı. ABD’nin BM Temsilcisi Nikki Haley, Suriye ile karşılaştırarak İran’daki durumun topyekûn bir soruna dönüşebileceğini söyledi. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia ise Güvenlik Konseyi’nin bir ülkenin iç işlerine karıştırmanın Konsey’e zarar verdiğini belirtti. Nebezia “ABD, Güvenlik Konseyi’nin enerjisini boşa harcıyor. Bırakın İran kendi sorunları ile kendi uğraşsın” dedi. İngiltere ve Fransa, İran’ın göstericilerin haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirtirken Fransız elçi François Delattre, “son günlerdeki eylemler barış ya da uluslararası güvenlik için bir tehdit teşkil etmiyor” dedi. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo da, ABD’nin BMGK’yı böyle bir gündem ile acil toplantıya çağırmasının Güvenlik Konseyi daimi üyeliğini suistimal etmek olduğunu söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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