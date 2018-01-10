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    İran'ın dev savaş gemisi dalgakırana çarptı: 2 kişi kayıp

    AA
    10.01.2018 - 21:21 | Son Güncelleme:

    İran'a ait bir savaş gemisinin Hazar Denizi'nde dalgakırana çarptığı bildirildi.

    İran'dan yayın yapan Gil Nigah haber sitesine göre, "Demavend" adlı savaş gemisi, Hazar Denizi'ndeki Enzeli Limanı'nda dalgakırana çarpma sonucu hasar gördü.

    Ülkenin en büyük savaş gemilerinden Demavend'de 18 personelin bulunduğu, kaza sırasında 6 kişinin denize düştüğü belirtildi.  Yerel kaynaklara göre denize düşen 6 kişiden 4'ü kurtarılırken 2'sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    2013 yılında denize indirilen savaş gemisinin 100 metre uzunluğunda ve bin 300 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor.

    Etiketler: haza denizi
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