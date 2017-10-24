İran’ın Afgan paralı askerleri

İnsan hakları örgütü Human Rights Watch (HRW), 14 yaşındaki gençlerin bile para ve İran’da oturma izni vaadiyle saflara dahil edildiğini iddia etti. HRW ve Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan eski savaşçı ve aktivistler, 2013’ten bu yana Afganistan’dan ve İran’da yaşayan Afganlardan çok sayıda kişinin Suriye’de savaşan Fatemiyun bölüğüne katıldığını anlattılar. Eski bir savaşçı olan 25 yaşındaki Şems, “Kim olursa olsun para ya da İran’a serbest giriş için gidiyor. Dini nedenlerle savaşa gideni görmedim” ifadesini kullandı.