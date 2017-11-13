İran’dan yeni müzakereye ret yanıtı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, anlaşmanın “müzakereye açık olmadığını” ifade etti. Kasımi “Fransa liderlerine birçok kez İran nükleer anlaşmasının müzakereye açık olmadığını ve anlaşma metnine başka konuların dahil edilemeyeceğini söyledik” dedi.

BAHREYN’E CEVAP

Öte yandan İran, Bahreyn’deki bir boru hattına yönelik saldırının arkasında oldukları yönünde Bahreynli yetkililerden gelen suçlamaları da reddetti. Kasımi iddiaları “temelsiz ve yalan” olarak niteledi. İranlı sözcü, Bahreynli yetkililerin “çocukça suçlamalar” içerisinde olduğunu belirtti. Bahreyn’in başkenti Manama’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Buri köyündeki petrol boru hattında geçen cuma akşam saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.