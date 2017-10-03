Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>İran'dan Türkiye'ye ayetli mesaj! Akar'ın önündeki ekrana dikkat

    İran'dan Türkiye'ye ayetli mesaj! Akar'ın önündeki ekrana dikkat

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 07:16 | Son Güncelleme:

    Orgeneral Akar'ın İran Genelkurmayında katıldığı ve Kuzey Irak referandumunun görüşüldüğü toplantıda önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı. Akar'ın katıldığı toplantıda, ekrana "Allah yolunda sefere çıkmanın" emredildiği Tevbe Sûresi'nin 38 ve 39'uncu ayetleri yansıtıldı.

    Türkiye ve İran'ın, sözde bağımsızlık referandumu sonrası Kuzey Irak'a karşı ortak operasyon düzenlemesinin dillendirildiği günlerde, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar İran'a gitti. Başkent Tahran'da mevkidaşı Tuğgeneral Muhammed Bakiri tarafından törenle karşılanan Org. Akar ve beraberindeki kurmay heyeti, İran Genelkurmay Karargahına geçti.  Karargahta iki ülkenin kurmayları tarafından düzenlenen toplantıda masa önündeki ekrana "Allah yolunda sefere çıkmanın" emredildiği Tevbe Sûresi'nin 38 ve 39'uncu ayetleri ve ayetlerin Türkçe ve Farsça mealleri yansıtıldı. 

    Etiketler: orgeneral akar , iran , tevbe , ayet , Kuzey ırak , Referandum
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri