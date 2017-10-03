İran'dan Türkiye'ye ayetli mesaj! Akar'ın önündeki ekrana dikkat

Türkiye ve İran'ın, sözde bağımsızlık referandumu sonrası Kuzey Irak'a karşı ortak operasyon düzenlemesinin dillendirildiği günlerde, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar İran'a gitti. Başkent Tahran'da mevkidaşı Tuğgeneral Muhammed Bakiri tarafından törenle karşılanan Org. Akar ve beraberindeki kurmay heyeti, İran Genelkurmay Karargahına geçti. Karargahta iki ülkenin kurmayları tarafından düzenlenen toplantıda masa önündeki ekrana "Allah yolunda sefere çıkmanın" emredildiği Tevbe Sûresi'nin 38 ve 39'uncu ayetleri ve ayetlerin Türkçe ve Farsça mealleri yansıtıldı.