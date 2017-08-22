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    İran’dan 'Türkiye ile PKK'ya ortak operasyon' iddiasına cevap

    DHA
    22 Ağustos 2017 - 23:17Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 23:28

    İran Devrim Muhafızları, terör örgütü PKK’ya yönelik Türkiye ile yurt dışında ortak askeri bir operasyon planlamadığını ancak örgütün İran’a sorun çıkarması halinde, hangi noktada olduğuna bakmadan uzantılarını bile hedef alacağını açıkladı.

    Türkiye ile ortak operasyon yapılmasına ilişkin basında çıkan haberler üzerine açıklama yapan Devrim Muhafızları, "İran, sınırları dışında geniş kapsamlı askeri bir eylem yapmayı planlamıyor, ancak Irak’ın kuzeyinde yuvalanmış her hangi bir örgüt İran sınırlarında en ufak bir güvenlik sorunu çıkarırsa çok sert ve şiddetli bir yanıtla karşılaşacaktır. Bunların uzantıları da hangi noktada olduklarına bakılmadan hedef alınacak" dedi.

    Açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde konuşlanan terör örgütleri, son iki sene içinde İran düşmanlarının desteğiyle İran toprakları içinde güvensizlik yaratmak için teşebbüste bulunsa da ciddi darbeler alarak herhangi bir başarı elde edemedikleri" belirtildi.

    İran ile ortak operasyon muİran ile ortak operasyon mu?

     

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    Etiketler: iran , türkiye , pkk
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