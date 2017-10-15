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    Haberler >Dünya>İran'dan Trump'a nükleer rest: Devam ederiz

    İran'dan Trump'a nükleer rest: Devam ederiz

    AA
    15.10.2017 - 01:26 | Son Güncelleme:

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, nükleer anlaşmayla ülkesinin petrol satışlarının arttığını, menfaatleri temin edildiği sürece anlaşmaya bağlı kalacaklarını söyledi.

    İran devlet televizyonuna konuşan Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün ülkesi aleyhine yaptığı açıklamaların nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti.
    Zarif, "Nükleer anlaşmayla petrol satışımız arttı. Yeni uçak alımının önü açıldı. Menfaatlerimiz temin edildiği sürece anlaşmaya bağlı kalacağız." ifadelerini kullandı.

    Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile yapılan nükleer anlaşmanın sadece ABD ile ülkesi arasında olmadığına dikkati çeken Zarif, "Eğer anlaşmanın verdiği imkanlardan istifade edemeyeceğimiz bir durum söz konusu olur ve ülke menfaatini temin edemezsek tekrar eski duruma döner ve nükleer enerjiyi üretmeye kaldığımız yerden devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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