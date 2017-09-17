Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>İran'dan tehdit gibi açıklama: Anlaşmaları iptal ederiz

    İran'dan tehdit gibi açıklama: Anlaşmaları iptal ederiz

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 15:14

    İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkesinin, sadece birleşik ve Federal Irak hükümetini resmi olarak tanıdığını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak’tan ayrılması durumunda Erbil’le olan bütün anlaşmaları iptal edeceğini belirtti.

    Rudaw'ın haberine göre Ali Şemhani, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’tan ayrılması durumunda, IKBY ile yapılan bütün anlaşmaları gözden geçireceklerini belirterek, İran'ın IKBY ile yaptığı bütün anlaşmaların Irak çerçevesi içinde olduğunu söyledi.

    Şemhani, sınır kapılarıyla ilgili anlaşmalara işaret ederek, “Kürdistan Bölgesi Irak’tan ayrılırsa bütün sınır kapıları ve yollar kapatılacaktır” ifadesini kullandı.

    İrandan tehdit gibi açıklama: Anlaşmaları iptal ederiz

    Ali Şemhani

    IKBY'nin referandum kararını gözden geçirmeleri talebinde bulunan Şemhani, “Irak’ın komşularının referanduma karşı olması, IKBY için çetin bir durum ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.

     

    Etiketler: iran , ıkby , bağımsızlık referandumu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri