İran'dan tehdit gibi açıklama: Anlaşmaları iptal ederiz

Rudaw'ın haberine göre Ali Şemhani, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’tan ayrılması durumunda, IKBY ile yapılan bütün anlaşmaları gözden geçireceklerini belirterek, İran'ın IKBY ile yaptığı bütün anlaşmaların Irak çerçevesi içinde olduğunu söyledi.

Şemhani, sınır kapılarıyla ilgili anlaşmalara işaret ederek, “Kürdistan Bölgesi Irak’tan ayrılırsa bütün sınır kapıları ve yollar kapatılacaktır” ifadesini kullandı.

Ali Şemhani

IKBY'nin referandum kararını gözden geçirmeleri talebinde bulunan Şemhani, “Irak’ın komşularının referanduma karşı olması, IKBY için çetin bir durum ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.