İran'dan sert açıklama: "Müzakereye açık değil!"

IRNA'nın aktardığına göre Kasımi "Fransa liderlerine birçok kez İran nükleer anlaşmasının müzakereye açık olmadığını ve anlaşma metnine başka konuların dahil edilemeyeceğini söyledik" dedi.

Kasımi "Fransa, ülkemizin İran'ın savunma konularının müzakereye açık olmadığı konusundaki pozisyonunun tamamen farkında" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli El-İttihad'da çarşamba günü yayınlanan röportajda Macron Tahran'ın balistik füze programı ve bölgedeki faaliyetlerine karşı tetikte olunması çağrısında bulunmuştu.

Macron röportajda İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda 'ivedi bir alternatifin' de olmadığını vurgulamıştı.

Macron 13 Ekim'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptıı telefon görüşmesinde Fransa'nın nükleer anlaşmaya bağlı kalmayı sürdürdüğünü ifade etmişti.

2015'teki anlaşma ile İran nükleer programında kısıntıya gitmiş karşılığında da bu ülkeye yönelik yaptırımlar kaldırılmıştı.