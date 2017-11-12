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    İran'dan sert açıklama: "Müzakereye açık değil!"

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 11:08 | Son Güncelleme:

    İran ile P5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmada balistik füze programı konusunda yeni görüşmelerin olması gerektiği yönünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen açıklamaya İran yanıt verdi. İran Dışişleri sözcüsü Behram Kasımi anlaşmanın 'müzakereye açık olmadığını' ifade etti.

    IRNA'nın aktardığına göre Kasımi "Fransa liderlerine birçok kez İran nükleer anlaşmasının müzakereye açık olmadığını ve anlaşma metnine başka konuların dahil edilemeyeceğini söyledik" dedi.

    Kasımi "Fransa, ülkemizin İran'ın savunma konularının müzakereye açık olmadığı konusundaki pozisyonunun tamamen farkında" ifadelerini kullandı.
    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli El-İttihad'da çarşamba günü yayınlanan röportajda Macron Tahran'ın balistik füze programı ve bölgedeki faaliyetlerine karşı tetikte olunması çağrısında bulunmuştu.

    Macron röportajda İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda 'ivedi bir alternatifin' de olmadığını vurgulamıştı.

    Macron 13 Ekim'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptıı telefon görüşmesinde Fransa'nın nükleer anlaşmaya bağlı kalmayı sürdürdüğünü ifade etmişti.
    2015'teki anlaşma ile İran nükleer programında kısıntıya gitmiş karşılığında da bu ülkeye yönelik yaptırımlar kaldırılmıştı.

    Etiketler: son dakika
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