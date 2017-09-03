İran'dan sert açıklama!

Hava Savunma birliklerinin hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Bakıri, İran'a askeri harekat yapılmasının düşük bir olasılık olduğunu fakat yapılacak olursa da bunun karadan olmayacağını savundu.

İran'a yönelik olası bir saldırının hava veya füze saldırısı şeklinde olacağını söyleyen Bakıri, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hava savunma alanına daha fazla yatırım yapılmasını istediğini ifade etti.

Ülke ismi zikretmeyen İranlı General, "Saldırının başlamasını onlar belirleyebilir ancak ne zaman biteceğini ve savaş alanını onlar belirleyemeyecek" diye uyarıda bulundu. İran ve batılı ülkeler 2015'te nükleer anlaşma imzalasa da, Washington-Tahran hattında son aylarla İran'ın balistik füze faaliyetleri sebebiyle sık sık gerilim yaşanıyor.

Geçen ay ABD, füze çalışmaları nedeniyle İran Devrim Muhafızları'na ek yaptırımlar uygulayınca, İran karşı hamle yaparak füze programının bütçesini arttırma kararı almıştı.