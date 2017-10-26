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    İran'dan İbadi'ye ABD uyarısı

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 20:32 | Son Güncelleme:

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye'nin ardından İran'a gitti. Tahran ziyareti sırasında İbadi'ye dikkat çekici bir uyarı geldi. O uyarı Amerika Birleşik Devletleri'yle ilgiliydi.

    İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Türkiye temasları sonrası dün akşam Tahran'a giden İbadi için Sadabad Sarayı'nda bu sabah resmi tören düzenlendi.
    İbadi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran'ın dini lideri Ayettullah Ali Hamaney ile biraraya geldi.

    Hamaney görüşmede İbadi'ye "DAEŞ'le mücadelede Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenme" mesajı verdi. Ayettullah Ali Hamaney, "Amerika'ya güvenmeyin. Size gelecekte zarar verir" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmek istemesi nedeniyle Washington-Tahran arasındaki gerilim bugünlerde yine had safhada..

    İBADİ-CİHANGİRİ GÖRÜŞMESİ

    Tören sonrası ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bir araya gelen Cihangiri ve İbadi, yaptıkları açıklamalarda, iki ülke arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağlara dikkati çekerek ilişkilerin genişletilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

    Cihangiri yaptığı açıklamada, DAEŞ'a karşı verdiği mücadelenin yanı sıra Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda elde ettiği başarı dolayısıyla İbadi'yi tebrik ederek, "Irak hükümetinin ülkenin toprak bütünlüğü fitnesini başarısız kılmasından ötürü mutluyuz" dedi.

    Irak Başbakanı İbadi de Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Bu konuda, İran, Irak ve Türkiye arasında varolan uyum ve iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

    İran'a yaptığı bir günlük ziyaret çerçevesinde İran lideri Ali Hamaney ile de bir araya gelen İbadi'nin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüşmesi bekleniyor.

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