MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>İran'dan gözdağı! Karar meclisten geçti

    İran'dan gözdağı! Karar meclisten geçti

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 14:19Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 14:27

    İran meclisinin ABD’nin yaptırımlarına yanıt olarak kendi füze programının geliştirilmesi için 520 milyon dolarlık bir kaynağın ayrılması ile ilgili yasa tasarısını onayladığı açıklandı.

    AFP'nin aktardığı haberde, İran Meclis Sözcüsü Ali Laricani'nin konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi. "Amerikalılar bilmelidir ki bu bizim ilk adımımızdı" diyen Laricani, bugün onaylanan yasa tasarısının ‘ABD'nin bölgedeki terörist ve maceraperest eylemlerine karşı koymaya' yönelik olduğunu aktardı.

    Daha önce ABD yönetiminin, İranlı 18 kişi ve kuruluşa Tahran'ın balistik füze programına destek verdiği gerekçesiyle yeni yaptırım uygulama kararı aldığı açıklanmıştı.

    Tahran ise Washington'un yaptırımlarını kınayarak, ABD'li kişilere ve şirketlere karşı yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

    Etiketler: abd , iran , füze
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri