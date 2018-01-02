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İran'dan flaş hamle! Sınır kapılarını yeniden açtılar...
Hürriyet Haber
02.01.2018 - 09:20 | Son Güncelleme:
İran, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referandumun ardından kapattığı sınır kapılarını yeniden kullanıma açtı. Açılan sınır kapılarının Tamarçin ve Perviz Han sınır kapıları olduğu belirtildi.
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