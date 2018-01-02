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    İran'dan flaş hamle! Sınır kapılarını yeniden açtılar...

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 09:20 | Son Güncelleme:

    İran, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referandumun ardından kapattığı sınır kapılarını yeniden kullanıma açtı. Açılan sınır kapılarının Tamarçin ve Perviz Han sınır kapıları olduğu belirtildi.

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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