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    İran'dan flaş hamle! Sınır kapılarını açtılar

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 11:03 | Son Güncelleme:

    İran'ın IKBY ile sınır kapılarını açtığı bildirildi.

    İran IKBY ile sınır kapılarını açtı. Süleymaniye Ticaret Odası Başkanı Sirwan Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 gün önce ticari geçişlere kapatılan IKBY ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı'nın Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine tekrar açıldığını söyledi. 

    Muhammed, Süleymaniye vilayetinde yer alan bir diğer sınır kapısı Pervazhan'ın da kısa süre içinde açılma kararı alındığını ifade etti. 
    İran, IKBY'ye açılan Erbil vilayetindeki Hacı Omeran ile Süleymaniye'deki Seyranbend, Pervezhan ve Başmak Sınır Kapılarını 15 Ekim'de Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine tüm ticari geçişlere kapatmıştı. 

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