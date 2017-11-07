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    İran'dan Avrupa'ya çağrı: "Tavrınızı beli edin"

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 15:32 | Son Güncelleme:

    İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan vazgeçmesi ihtimali karşısında Avrupa Birliği'nin nasıl tavır alacağını açıklamasını ve uluslararası bankaların İran'a dönmesini teşvik için daha fazla çaba göstermesini istedi.  Adının açıklanmasını istemeyen İranlı bir yetkili, Tahran'ın, Avrupa'nın ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde alacağı tavır konusunda daha proaktif olmasını beklediğini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Avrupalı müttefikleri, Rusya ve Çin ile ters düşerek İran'ın 2015 yılında büyük devletlerle yaptığı nükleer anlaşmaya riayet ettiğini onaylamadı.

    Cumhuriyetçi Parti'nin ağrılıklı olduğu ABD Kongresi,bu karardan sonra 60 gün içinde İran'la anlaşmadan sonra kaldırılan bazı yaptırımların yeniden uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

    Yaptırımlar, İran'ın Batılı ülkelerce nükleer silah üretimine yönelik görülen nükleer programını daraltması karşılığına kaldırılmıştı.

    Avrupalı liderler hem İran'a yeni bir ekonomik canlılık getiren hem de Avrupalı şirketlere yeni yatırım kapıları açan anlaşmanın devamında kararlı olduklarını söylüyorlar.

    "İran ile işbirliği Avrupa ülkeleri için önemlidir" diyen İranlı yetkili, Avrupa devletlerinin "sadece sözde değil eylemleriyle de" taahhütlerine sadık kalmaları gerektiğini söyledi.

    Yetkili, çokuluslu büyük bankaların İran'a dönmemesinin bir eksiklik olduğunu, Avrupa'nın anlaşma uyarınca ticari ilişkileri normalleştirmeye söz verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

     

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