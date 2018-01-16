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    İran'dan ABD planına sert tepki!

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

    İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye sınırında terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG'lilerden oluşan 30.000 kişilik 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' oluşturma girişimine sert tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, krizi tırmandıracağını aktardı.

    Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin aldığı kararın, "Suriye’nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu ülkedeki krizi daha tırmandıracağı" söyledi.

    İranlı Sözcü, ABD’nin bu hamlesinin Suriye’deki sorunları "daha da karmaşık hale getireceği" uyarısında bulundu.

    ABD ASKERLERİNİ SURİYE’DEN ÇEKSİN

    Yapılan açıklamada, " İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana’daki görüşmelerle Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeği de başarmıştır. ABD, bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirerek, geç kalınmış olsa bile en kısa sürede Suriye’deki güçlerini çıkararak ülke halkının geleceği konusunda kendinin karar vermesinin önünü açmalı. ABD’nin bu kararı, Suriye ordusu ve müttefiklerinin IŞİD ve El- Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür" denildi. 

     

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    Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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