İran'da 'yolsuzluk' tartışması! 'Asker ekonomiden çekilsin'

İran'ın "Haber Online" ajansına konuşan Mutahhari, İran Savunma Bakanı Emir Hatemi'nin, "Ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ekonomik faaliyetlerini sınırlandıracağı" açıklamasına atıfta bulunarak, söz konusu adımın ülkenin yararına olacağını söyledi.

İran lideri Ali Hamaney'in emriyle, yıl sonuna kadar uygulamaya geçilmesi planlanan "askerin ekonomik faaliyetlerden el çekmesi" açıklamasının önemli bir adım olduğunu belirten Mutahhari, "Askerlerin, ekonomik alandan çıkması ve kendileriyle ilgili olmayan ticari faaliyetlere müdahale etmemesi, onların kendi asıl görevlerine yoğunlaşması ve yolsuzluğun önüne geçilmesi bakımından önemli bir adım." dedi.

Mutahhari, Ordu ve DMO'nun ekonomi ve siyasetten uzak durmasının, hem ülke hem de kendi açılarından yararlı olacağını kaydetti.

İran Savunma Bakanı Hatemi, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Ordu ve DMO'nun kendi alanlarıyla ilgili olmayan ticari faaliyetlerden yıl sonuna kadar çekileceği, söz konusu alanları devretme yetkisinin Hamaney tarafından genelkurmay başkanlığına verildiğini açıklamıştı.

DMO'NUN EKONOMİDEKİ ETKİ ALANI

İran Kurucu Lideri Humeyni tarafından 1979'da kurulan DMO, sekiz yıl süren İran-Irak savaşında tahrip olan yerleşim birimlerinin alt yapısının onarımı için yapılan ihale ve projelere katılarak inşaat ve ticari faaliyetlere müdahil oldu.

Humeyni'nin ölümünden bir kaç ay sonra 1990 yılında Hamaney'in talimatıyla kurulan "Hatem'ul-Enbiya Yapı Karargahı" ile birlikte, DMO için önemli yatırım ve imar işlerinde proje, sunma ve ihalelere girme yolu açıldı. Karargah bu çalışmalarını İran Anayasanın 148'inci maddesindeki, "Silahlı güçler, barış zamanında imar ve yatırım işlerinde kullanılabilir." maddesine dayandırıyor.

Binlerce yüklenici firma ve yüz binlerce çalışanıyla İran'da faaliyet gösteren Karargah, Total, Shell ve Hyundai gibi şirketlerin 2000'li yıllarda Basra Körfezindeki Güney Fars Petrol sahasından ayrılmasıyla, bu yerlerin işletmesini de devralmıştı.

Otoyol, Petrokimya, baraj ve iskan gibi birçok alanda binin üzerinde projeyi gerçekleştirdiği belirtilen DMO'nun ülkede rekabet ortamını bozmaması gerekçesiyle 100 milyar Tümen'in (yaklaşık 30 milyon dolar) altındaki devlet ihalelerine girmesinin kanunen yasak olduğu belirtiliyor.