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    İran’da parti baskını: 230 gözaltı

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 00:12 | Son Güncelleme:

    İRAN’da ahlak polisi, başkent Tahran’da iki ayrı kış gündönümü kutlamasına düzenlediği operasyonda 230 kişiyi gözaltına aldı.

    BBC Türkçe’nin haberine göre Tahran ahlak polis gücünün başı Zülfikar Barfar, kadın ve erkeklerin olduğu partiye katılanların içki içtiklerini ve dans ettiklerini söyledi.

    İran’da içki içenlere 80 kırbaç cezası verilebiliyor, ancak son yıllarda bunun yerine para cezası uygulanıyor.

    Etkinliklerde şarkı söyleyen iki sanatçının da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildiriliyor.

    Zülfikar Barfar, partiden fotoğrafların sosyal paylaşım sitesi Instagram’a yüklendiğini de söyledi.

    Ülkede Erşad adıyla bilinen ahlâk polisleri, kadınların giyim-kuşamlarını da denetliyor.

    ‘Yelda gecesi’ olarak bilinen kış gündönümü kutlamaları, ülkenin en eski geleneklerinden biri.

    Etiketler: ahlak polisi , gazetehaberleri
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