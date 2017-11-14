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    Ä°ran'da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±! KorkunÃ§ rakam...

    HÃ¼rriyet Haber
    14.11.2017 - 17:09 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Haber AjansÄ± (Ä°RNA) Pazar gÃ¼nÃ¼ yaÅŸanan 7.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 530 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 7817 kiÅŸinin ise yaralÄ± olduÄŸunu duyurdu.

    Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin meydana geldiÄŸi KermanÅŸah eyaletini ziyaret ederek depremzedelere destek sÃ¶zÃ¼ verdi.

    Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, depremden etkilenen bÃ¶lgeleri ziyaret ederek, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde izledi.
    Depremde en Ã§ok can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Serpulzehab kentinde halka hitap eden Ruhani, depremde yÄ±kÄ±lan evlerin yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z yardÄ±mlarÄ±n yanÄ±nda uzun vadeli kredinin de devlet tarafÄ±ndan saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    Ruhani, hasar tespit heyetinin bugÃ¼n oluÅŸturularak, bÃ¶lgenin yeniden imarÄ± iÃ§in gerekli bÃ¼tÃ§e Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ivedilikle baÅŸlanacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi.
    Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, "YÄ±kÄ±lan yerlerin bir kÄ±smÄ± eski, bir kÄ±smÄ± da devlet tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan yeni binalardÄ±. BinalarÄ±n neden yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair gerekli incelemeler yapÄ±lacak. YapÄ±m esnasÄ±ndaki sorunlar ve eksiklikler araÅŸtÄ±rÄ±lacak. HÃ¼kÃ¼met, bu konunun kesinlikle takipÃ§isi olacak, kusuru olanlar belirlenecek ve halka bildirilecek." ifadelerini kullandÄ±.

    ARAMA KURTARMA Ã‡ALIÅžMALARINDA SONA YAKLAÅžILDI

    Ã–te yandan, Ä°ran KÄ±zÄ±layÄ± Arama Kurtarma Birimi BaÅŸkanÄ± Murtaza Selimi, depremden etkilenen bÃ¶lgelerde, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona doÄŸru yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    Selimi, "Depremden etkilenen bÃ¶lgelerde gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kimsenin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." dedi. GÄ±da ve Ã§adÄ±r sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran yetkililer, bÃ¶lgede 536 kÃ¶yde hasar meydana geldiÄŸini,12 bin civarÄ±nda evin tamamen yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, en az 70 bin kiÅŸinin evsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.ÂIrak-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda pazar akÅŸamÄ± merkez Ã¼ssÃ¼ Irak'Ä±n HalepÃ§e ilÃ§esi olan 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana gelmiÅŸti.

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