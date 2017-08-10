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    İran'da havuz partisi yapan 64 gence gözaltı

    AA
    10 Ağustos 2017 - 14:04Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 14:06

    İran'ın İsfahan kenti yakınlarında havuz partisi yapan 64 genç kız ve erkeğin gözaltına alındığı bildirildi.

    İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in İsfahan güvenlik güçleri açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 64 genç kız ve erkek İsfahan polisi ve İran istihbarat servisinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

    İsfahan güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, gözaltı operasyonunun adli makamların izniyle yapıldığı belirtilerek, "Partide içki içerek dans eden yarı çıplak genç kız ve erkekler, istihbarat biriminin takibi sonucunda gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

    Operasyonda çok miktarda alkollü içeceğin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

    Fotoğraf temsilidir

    Etiketler: iran , Havuz , Gözaltı
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