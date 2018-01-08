Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İran'da gözaltına alınan bir gösterici intihar etti

    İran'da gözaltına alınan bir gösterici intihar etti

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 15:16 | Son Güncelleme:

    İran'da 28 Aralık 2017'de başlayan ve yaklaşık bir hafta süren protestolarda emniyet güçlerince gözaltına alınan Sina Gamberi isimli bir kişinin hapishanede intihar ettiği iddia edildi.

    İran'dan yayın yapan İtimad Online haber sitesine göre, İran meclisindeki Tahran milletvekili Mahmud Sadıki yaptığı bir açıklamada, Gamberi'nin ölümünü doğruladı.

    Sadıki, "Maalesef Sina Gamberi'nin öldüğü haberi doğrudur. İstihbarat makamlarından aldığım bilgiye göre, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan bu kişi, Evin Hapishanesi'nde intihar etmiştir." dedi.

    Milletvekili Sadıki, konunun araştırıldığını sözlerine ekledi.

    İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı.

    Ülke genelindeki olaylarda 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri