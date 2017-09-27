İran'da DEAŞ'ın öldürdüğü asker için büyük tören

İmam Hüseyin Meydanı'nda gerçekleştirilen törene İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur'un yanı sıra binlerce İranlı katıldı.

Muharrem ayı münasebetiyle siyah kıyafetler giyen İranlılar, ilahiler eşliğinde ağıtlar yaktı. Tören sonrası Huceci'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi İsfehan'a gönderildi.

Ağustos ayında Suriye'nin El-Tenef bölgesinde DEAŞ militanları tarafından esir alınan Huceci, 2 gün sonra da öldürülmüştü. DEAŞ'ın elindeki görüntüleri İran devlet televizyonu ve sosyal medyada sıkça kullanılan Huceci, ülkede "halk kahramanı" olarak görülmeye başlanmıştı.