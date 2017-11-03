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    İran'da çatışma: 8 İran askeri öldü

    İSTANBUL/AA
    03.11.2017 - 22:07 | Son Güncelleme:

    İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırına yakın noktadaki Çaldıran kentinde teröristlerle yaşanan çatışmada 8 İran askerinin öldüğü bildirildi.

    İran resmi haber ajansı İRNA'ya açıklamalarda bulunan Batı Azerbaycan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Radfer, "Sınır muhafızlarımız ile terörist gruplar arasında Çaldıran kentinde çıkan çatışmada birçok terörist öldürüldü. Ancak, bu çatışmalarda 8 askerimiz de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

    Radfer, çatışmanın sınırın sıfır noktasında yaşandığını belirterek, "Terörist gruplara karşı bölgede operasyon devam ediyor." dedi.

    ÇALDIRAN'IN KARŞISI

    Çatışmayla ilgili daha detaylı bilginin, operasyonlar sonlandığında paylaşılacağını kaydeden Radfer, çatışmada öldürülen güvenlik güçlerinden 3'ünün sınır muhafızı, 5'inin ise muvazzaf asker olduklarını söyledi.

    İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki yaklaşık 45 bin nüfuslu sınır kenti, Van'ın Çaldıran ilçesinin karşısında yer alıyor.

    Etiketler: çatışma
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