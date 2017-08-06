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    İran'da askeri birlikte ateş açıldı: 4 ölü, 8 yaralı

    TAHRAN (AA)
    06 Ağustos 2017 - 20:03Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 20:03

    İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Kehrizek Atış Alanı'nda bir askerin çevresindekilere ateş açması sonucu biri binbaşı 4 ordu mensubu öldü, 8 asker yaralandı.

    İran Ordusuna ait internet sitesi AJA'nın haberine göre, Kehrizek Atış Alanı'nda bir askerin açtığı ateş sonucu 4 asker öldü, 8 asker yaralandı. 

    Askerin cinnet getirmiş olabileceği ya da silahının kontrolden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. 

    Öte yandan, Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kehrizek İlçe Meclis Başkanı Muhammed Haşimi ise olayın Sistan-Beluçistanlı askerin silahlı saldırısı nedeniyle meydana geldiğini, ölenlerden birinin binbaşı olduğunu söyledi. 

    Temmuz ayında Kazvin eyaletindeki Abik askeri bölgesinde bir askerin ateş açması sonucu 3 asker yaşamını yitirmiş, 5 ordu mensubu yaralanmıştı. 

    Etiketler: İran , Tahran , Kehrizek Atış Alanı
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