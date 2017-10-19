İran'da Ahmedinejad hakkında flaş karar... Tam 3.5 milyar dolar...

İran Meclisi Haber Ajansı İCANA'nın haberine göre, Ahmedinejad cumhurbaşkanlığı yaptığı 9'uncu ve 10'uncu hükümet döneminde, petrol ürünleri ithalatındaki usulsüzlükler ve petrol gelirlerinden hazineye para aktardığı suçlamasıyla yaklaşık 3,5 milyar dolar zararı iade etmeye mahkum edildi.

Haberde, söz konusu kararın, geçen yıl meclis bütçe denetimi sırasında ortaya çıktığı kaydedildi.

İran Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Golamrıza Tacgerdun da İCANA'ya yaptığı açıklamada, konuyla ilgili dosyaların incelemeye alındığını ve Devlet Denetleme Kurumu savcılığından alınan bilgiler doğrultusunda, zararın tazmin edilmesi kararının kamuoyuna açıklandığını aktardı.

Tacgerdun, İran Milli Petrol Şirketi'nin, dönemin cumhurbaşkanının emriyle yasalara aykırı olarak petrol ürünleri ithal ettiği ve şirket gelirlerinden hazinenin 931 nolu hesabına para aktarıldığı suçlamasıyla, Ahmedinejad'ın yaklaşık 3,5 milyar dolar tutarındaki meblağı iade etmeye mahkum edildiğini söyledi.