İran’da 5 yılda 50 şube açacak

İranlı Aras Uluslararası Dış Ticaret ile imzalanan protokol kapsamında, 5 yıl içinde İran’da 50 şube açılacak. Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) öncülüğünde yurtdışı çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Tarihi Sarıyer Börek CEO’su Erdeniz Çolak, “Tarihi Sarıyer Börek artık yurtdışında. İran ile uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda 5 yıllık master franchise anlaşması yapmış bulunuyoruz. Ocak ayı itibariyle yürürlüğe giren sözleşmemiz KOTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Volkan Yılmaz’ın iştirakiyle imzalandı. Her zaman Kocaeli iş dünyasının yanında olan Kocaeli Ticaret Odası’na ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Anlaşmamız yurt içinde yeni istihdamlara ve 1 milyon dolarlık katma değer sağlayacak” dedi.

YENİ PAZARLAR

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Vekili Volkan Yılmaz, “KOTO olarak üyelerimize yeni pazarlar kazandırmak öncelikli projelerimiz arasında yer alıyor. İlimizin önemli markalarından Tarihi Sarıyer Börek de bir süredir İran ile kurduğu iş temaslarını, Kocaeli Ticaret Odamızın ev sahipliğinde nihayetlendiriyor. Bu programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.